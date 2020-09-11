«Лейкерс» установили рекорд в истории плей-офф НБА

На стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США) состоялся четвёртый матч полуфинальной серии Западной конференции НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Хьюстон Рокетс». Встреча завершилась победой «Лейкерс» со счётом 110:100. Таким образом, счёт в полуфинале конференции стал 3-1 в пользу «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Лейкерс» стали первой командой в истории плей-офф НБА, превзошедшей соперника одновременно в два раза по подборам в нападении (12-1) и набранным очкам из краски.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Лос-Анджелес Лейкерс».

В свою очередь «Рокетс» отметились несколькими антирекордами за всё время существования лиги из-за слабой игры под кольцом.