Смит доволен признанием Нэша в том, что тот получил работу благодаря «привилегии белых»

Журналист ESPN Стивен Эй Смит доволен заявлением главного тренера «Бруклин Нетс» Стива Нэша о том, что тот получил работу благодаря так называемой привилении белых.
«Мне было приятно, что Стив Нэш признал, что получил работу благодаря «привилегии белых». Для меня это абсолютно очевидная вещь», — приводит слова Эй Смита Clutch Points.
«Хочу поздравить Стива Нэша, он это заслужил. Но в этом и есть привилегия белых. Такого не происходит с чернокожими. Нет никакого тренерского опыта? Но ты внезапно получаешь работу в „Бруклине“. Я знаю, что и Дюрант, и Ирвинг поддерживают это назначение. Но я думаю о Тайроне Лю — от его кандидатуры просто отказались.
Я думаю о человеке, который строил фундамент „Голден Стэйт“, Марке Джексоне. От него тоже отказались. Отказались из-за парня, который является одним из лучших, кого можно встретить в своей жизни, и он может проделать фантастическую работу. Но у него вообще нет опыта», — написал Стивен Эй Смит в своём «твиттере» сразу после назначения Нэша 3 сентября.
После этого двукратный MVP НБА Нэш признал, что слова Смита имели под собой основания.
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