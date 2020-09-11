Дэвис покорил впечатляющее достижение Брайанта 18-летней давности

Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис в четвёртом матче серии второго раунда плей-офф НБА с «Хьюстон Рокетс» (110:100) показал лучшую результативность в составе своей команды: на его счету 29 очков, 12 подборов и 5 передач. Это позволило ему повторить достижение Коби Брайанта 18-летней давности.



Дэвис — первый игрок «Лос Анджелес», записавший в актив по крайней мере 25 очков, 10 подборов и 5 передач в двух матчах плей-офф подряд. Коби сделал это 31 мая и 2 июня 2002 года.

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Также в составе «Лейкерс» дабл-дабл на свой счёт записал Леброн Джеймс — 16 очков, 15 и подборов и 9 передач. В составе «Хьюстона» лучшую результативность продемонстрировал Расселл Уэстбрук, набравший 25 очков и сделавший 3 подбора. У Джеймса Хардена дабл-дабл из 21 очка и 10 передач.



Счёт в полуфинале конференции стал 3-1 в пользу «Лос-Анджелес Лейкерс».