Лоури потерял полмиллиона долларов по итогам серии с «Бостоном»
Разыгрывающий «Торонто Рэпторс» Кайл Лоури потерял $ 500 тыс. по итогам полуфинальной серии Восточной конференции НБА с «Бостон Селтикс», в которой его команда уступила со счётом 3-4.
Именно такую сумму в качестве бонуса Лоури должен был получить за выход в финал конференции. В плей-офф сезона-2019/2020 Лоури в среднем набирал за игру 17,9 очка, делал 6,6 подбора и 6 передач.
34-летний Лоури выступает за «Рэпторс» с 2012 года. Он шесть раз участвовал в Матчах звёзд НБА, а в 2019 году стал чемпионом лиги — в финальной серии «Торонто» обыграл «Голден Стэйт Уорриорз». Ранее Лоури также выступал за «Мемфис Гриззлиз» и «Хьюстон Рокетс». В составе сборной США он стал победителем Олимпийских игр 2016 года.
Игрока «Хьюстона» дисквалифицировали до конца сезона
- 12 сентября 2020
-
08:25
-
07:40
-
06:58
-
04:29
-
00:32
- 11 сентября 2020
-
23:34
-
22:59
-
22:10
-
22:05
-
21:55
-
19:35
-
19:00
-
18:46
-
18:37
-
17:54
-
17:40
-
16:09
-
15:48
-
14:24
-
12:53
-
12:07
-
11:25
-
10:59
-
10:33
-
10:00
-
09:57
-
09:29
-
08:58
-
08:18
-
08:10
-
08:02
-
07:54
-
07:52
-
07:46
-
07:43
Партнерский контент