Лоури потерял полмиллиона долларов по итогам серии с «Бостоном»

Разыгрывающий «Торонто Рэпторс» Кайл Лоури потерял $ 500 тыс. по итогам полуфинальной серии Восточной конференции НБА с «Бостон Селтикс», в которой его команда уступила со счётом 3-4.

Именно такую сумму в качестве бонуса Лоури должен был получить за выход в финал конференции. В плей-офф сезона-2019/2020 Лоури в среднем набирал за игру 17,9 очка, делал 6,6 подбора и 6 передач.

34-летний Лоури выступает за «Рэпторс» с 2012 года. Он шесть раз участвовал в Матчах звёзд НБА, а в 2019 году стал чемпионом лиги — в финальной серии «Торонто» обыграл «Голден Стэйт Уорриорз». Ранее Лоури также выступал за «Мемфис Гриззлиз» и «Хьюстон Рокетс». В составе сборной США он стал победителем Олимпийских игр 2016 года.