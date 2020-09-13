Леброн Джеймс превзошёл достижения 21 франшизы НБА вместе взятых

35-летний американский лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отметился феноменальным достижением в 5-м матче полуфинальной серии плей-офф НБА Западной конференции с «Хьюстон Рокетс» (119:96 в матче, 4-1 в серии).
Как отмечает ESPN Stats & Info в «Твиттере», Леброн Джеймс в 11-й раз за карьеру добрался до стадии финала конференции, превзойдя по этому показателю 21 команду в НБА.
В игре с «Хьюстон Рокетс» Леброн Джеймс внёс самый значительный вклад в победу «Лейкерс», отметившись дабл-даблом из 29 очков, 11 подборов и 7 передач.
«Лос-Анджелес Лейкерс» стал первым финалистом Западной конференции плей-офф НБА. Второй финалист определится в паре между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Денвер Наггетс» (3-2).
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