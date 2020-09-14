Игрок «Нетс» — о назначении Стива Нэша: очевидно, сыграло роль, что он белый. 1000% факт

Защитник «Бруклин Нетс» Спенсер Динвидди прокомментировал назначение Стива Нэша на пост главного тренера команды.

«Очевидно, что в такой работе самое главное – управлять людьми. Поэтому Фил Джексон был феноменален. Он знал, как обращаться с Коби Брайантом. Он знал, как разговаривать с Майклом Джорданом.

Безусловно, сказывается, что Нэш — белый. Это 1000% факт. Но он является самым квалифицированным игроком всех времён и другом многих звёзд нашей команды. Поэтому данное назначение имело смысл, хоть у него и нет тренерского опыта», — цитирует Динвидди Forbes.

Нэш подписал с «Бруклином» четырёхлетний контракт. Бывший главный тренер «Нетс» Жак Вон остался в клубе в качестве ассистента. В следующем сезоне «Бруклин» должен стать одним из фаворитов в борьбе за титул после возвращения в строй Дюранта и Кайри Ирвинга.