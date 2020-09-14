Раскрыты детали встречи Адетокунбо с руководством «Милуоки»

Инсайдер ESPN Адриан Войнаровски раскрыл подробности встречи Янниса Адетокунбо с руководством «Милуоки Бакс». Звезда команды встречался с совладельцем клуба Марком Лэсри, чтобы обсудить развитие франшизы.
По данным источника, встреча продлилась три часа. Стороны обсудили результаты команды в сезоне-2019/2020 и возможности улучшения состава. Так, Лэсри и Адетокунбо обсудили ряд кандидатур на усиление состава.
Лэсри заверил Адетокунбо, что владельцы готовы инвестировать в привлечение качественных игроков. Стороны договорились вернуться к этому разговору после того, как Адетокунбо вернётся из отпуска.
«Милуоки» завершил сезон-2019/2020 вылетом в серии второго раунда плей-офф Восточной конференции с «Майами Хит» (1-4). Яннис заявил о приверженности «Бакс». «Милуоки» не планирует обменивать Адетокунбо, даже если он откажется подписывать супермаксимальное продление контракта на $ 220 млн.
Адетокунбо станет неограниченно свободным агентом в межсезонье-2021. По информации СМИ, Янниса хотят заполучить «Голден Стэйт Уорриорз» и «Майами Хит».
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