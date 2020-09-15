Леброну и Дэвису придётся пойти на урезание зарплаты, чтобы «Лейкерс» подписали Адетокунбо

Журналист CBS Sports Сэм Куинн рассказал с какими сложностями придётся столкнуться «Лос-Анджелес Лейкерс» в случае, если они всерьёз рассчитывают подписать форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо.

«Лейкерс» тайно вели переговоры с Яннисом уже больше года. Несмотря на то, что они построили команду-претендента на чемпионство вокруг Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса, ранее они отказались подписать единственного свободного агента на контракт, который продлился бы до следующего сезона. Они подписали с его братом Костасом двустороннюю сделку.



Вот в чем беда: у «Лейкерс» почти нет возможности предложить ему сопоставимый с рынком контракт. Допустим, в их сводную ведомость на новый сезон никто не входит, кроме Джеймса, Дэвиса, оставшихся от сделки Луола Дэна. Если предположить, что контракты Леброна и Дэвиса находятся у «потолка», подписание Янниса однозначно превысит их потолок в $81 миллион долларов. Они могли бы заниматься обменами… Но какими активами? Кайл Кузьма не станет центральным звеном в торговле Яннисом. У «Нью-Орлеана» есть все свои драфты. «Бакс» не хотел сотрудничать. Без места в «потолке» у «Лейкерс» нет рычагов.



Путь здесь, по сути, зависит от сокращения заработной платы Леброна и Дэвиса, а также запросов самого Янниса. Поэтому сделка видится маловероятной. Леброн, бывший вице-президент NBPA, с 2014 года всегда брал максимум. Дэвис и Яннис оба находятся на пике карьеры и уже потеряли деньги из-за вируса. Они не получают за это никаких скидок.



Мысль о трио Янниса, Леброна и Дэвиса абсолютно безумна и ужасна для всех остальных 29 команд. Они были бы новой суперкомандой НБА и, возможно, более непобедимой, чем те «Голден Стэйт», который все ненавидели несколько лет назад», — приводит мнение журналиста FadeAway World.