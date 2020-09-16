Стив Керр назвал главную потребность «Голден Стэйт» на сезон-2020/2021

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр признаёт, что его команде нуждается в большем числе игроков-ветеранов.

Керр надеется, что, как только откроется рынок свободных агентов, клуб сможет подписать несколько игроков-ветеранов, подобно тому, как в прошлом в «Голден Стэйт» подписал Зазу Пачулию и Дэвида Уэста.

«Мы хотели бы дополнить состав одним или двумя ветеранами в качестве свободных агентов, но я даже не знаю, возможно ли это. Посмотрим, как всё сложится. Но если мы не сможем этого сделать, мы должны будем усилить опытным специалистом тренерский штаб. Сейчас эту роль ветеранов выполняют Шон Ливингстон и Леандро Барбоза, работая в качестве наставников», — цитирует Керра Clutch Points.