Джейсон Тейтум установил потрясающий рекорд в истории НБА

22-летний американский лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум установил невероятный рекорд в первом матче финальной серии плей-офф НБА Восточной конференции с «Майами Хит» (114:117 ОТ).
Как сообщает консультант NBA Stats Джастин Кубатко в «Твиттере», Джейсон Тейтум стал самым молодым игроком в истории НБА, набравшим не менее 30 очков и совершившим как минимум 10 подборов и 5 передач в матче финальной серии конференции. Он единственный, кому это удалось сделать в возрасте до 23 лет.
Предыдущие подобные достижения принадлежат Кевину Дюранту в 2012 году в возрасте 23 лет и 251 дней и Коби Брайанту в 2002 году в возрасте 23 лет и 281 дней.
В игре с «Майами Хит» Джейсон Тейтум набрал 30 очков и совершил 14 подборов и 5 передач, став самым результативным игроком встречи.
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