Йокич: никто не хотел видеть нас здесь. Никто не думал, что мы на что-то способны

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич прокомментировал выход своей команды в финал Западной конференции НБА. В полуфинале «Денвер» выиграл серию у «Лос-Анджелес Клиперрес» (4-3). Теперь в финале «Денвер» сыграет с «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Никто не хотел видеть нас здесь. Никто не думал, что мы на что-то способны. Но мы доказали себе и всем, что можем чего-то добиться», — цитирует Йокича ESPN.

«Клипперс» вёл в серии 3-1, но упустил путёвку в финал конференции. В седьмом матче серии Йокич оформил трипл-дабл, набрав 16 очков, 22 подбора и 13 передач.

«Наггетс» сыграют в финале Западной конференции впервые с 2009 года. Примечательно, что тогда «Денвер» проиграл серию «Лейкерс». Теперь «Денвер» может взять реванш у клуба из Калифорнии.