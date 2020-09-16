Зайон Уильямсон установил рекорд НБА, попав в сборную новичков
Форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон установил новый рекорд НБА, попав в сборную новичков сезона. Как сообщает ESPN, Уильямсон провёл меньше всех игр из числа тех, кто попал в сборную. Так, Уильямсон выходил на паркет лишь в 24 матчах.
Второе место в списке занимает центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэль Эмбиид. Он попал в сборную после того, как провёл 31 матч в 2017 году. Рики Рубио был включён в сборную, сыграв 41 матч в 2012 году.
Уильямсону пришлось пропустить значительную часть сезона из-за травмы колена, которую он получил во время предсезонки. В итоге форвард пропустил 44 матча. В 24 играх он в среднем набирал 22,5 очка, 6,3 подбора и 2,1 ассиста.
«Нью-Орлеан» не смог попасть в плей-офф по итогам регулярного чемпионата.
129-килограммовый Зайон Уильямсон отреагировал на критику о лишнем весе
- 16 сентября 2020
-
19:56
-
19:36
-
18:32
-
17:43
-
17:24
-
17:07
-
16:36
-
16:14
-
16:10
-
16:01
-
15:54
-
15:44
-
15:43
-
15:35
-
15:26
-
15:15
-
14:51
-
14:47
-
14:42
-
14:11
-
13:02
-
12:39
-
12:10
-
10:47
-
10:34
-
10:30
-
10:14
-
09:55
-
08:59
-
08:30
-
08:07
-
07:59
-
07:54
-
07:53
-
07:40
Партнерский контент