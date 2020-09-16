Зайон Уильямсон установил рекорд НБА, попав в сборную новичков

Форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон установил новый рекорд НБА, попав в сборную новичков сезона. Как сообщает ESPN, Уильямсон провёл меньше всех игр из числа тех, кто попал в сборную. Так, Уильямсон выходил на паркет лишь в 24 матчах.

Второе место в списке занимает центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэль Эмбиид. Он попал в сборную после того, как провёл 31 матч в 2017 году. Рики Рубио был включён в сборную, сыграв 41 матч в 2012 году.

Уильямсону пришлось пропустить значительную часть сезона из-за травмы колена, которую он получил во время предсезонки. В итоге форвард пропустил 44 матча. В 24 играх он в среднем набирал 22,5 очка, 6,3 подбора и 2,1 ассиста.

«Нью-Орлеан» не смог попасть в плей-офф по итогам регулярного чемпионата.