Джон Старкс объяснил, почему считает Майкла Джордана лучше Леброна Джеймса

Бывший защитник «Нью-Йорк Никс» Джон Старкс поделился мнением, кого можно считать лучшим игроком в истории. По словам Старкса, он считает лучшим Майкла Джордана. В то же время экс-защитник «Никс» заявил, что ему сложно сравнивать Джордана с лидером «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом.

«Думаю, их нельзя сравнивать, ведь мы говорим о двух совершенно разных игроках. Очевидно, что Леброн крупнее, его чаще сравнивают с Мэджиком Джонсоном. Он более атлетичен.

А Майкл — прирождённый убийца. Думаю, он был одним из самых сбалансированных игроков в истории.

Кого бы выбрал из них? Никаких вопросов, Майкла. Если бы судьба зависела от последнего броска в матче, а вам нужно было выбрать, кто его нанесёт, кого бы выбрали? Большинство предпочло бы Майкла», — цитирует Старкса Fansided.