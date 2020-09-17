Смит: Кавай Ленард, возможно, самый громкий провал в истории НБА

Эксперт телеканала ESPN Стивен Эй Смит прокомментировал игру форварда «Лос-Анджелес Клипперс» Кавая Леонарда в полуфинальной серии Западной конференции НБА с «Денвер Наггетс». В седьмом матче серии «Клипперс» уступили со счётом 89:104, «Денвер» выиграл серию со счётом 4-3.

«Кавай Леонард, это, возможно, был самый громкий провал в истории НБА. Он был очень плох. Мы говорим о двукратном MVP, о двукратном чемпионе, которого Макс Келлерман постоянноназывал лучшим в мире. И что на выходе? Ты ведёшь 3-1, во втором раунде, не в финале конференции, против «Денвера», Николы Йокича и Джамала Мюррэя, не против Леброна. Ты ведёшь 3-1 и упускаешь преимущество. Что ты вытворяешь? Бросаешь 6 из 22 с игры, 1 из 11 во второй половине. Ты даже не вставал на линию штрафных. Глобальный провал», — сказал Смит, чьи слова процитированы в «твиттер»-аккаунте First Take.