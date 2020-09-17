Набиравший более 30 очков за матч Бил отреагировал на непопадание в сборную сезона НБА

Атакующий защитник «Вашингтон Уизарсд» Брэдли Бил не вошёл в символические сборные сезона НБА-2019/220, несмотря на средние показатели 30,5 очка, 6,1 передачи и 4,2 подбора при точности с игры 45,5%.



«Да уж», — написал Бил на своей странице в «Твиттере», сделав репост записи о том, что он стал первым баскетболистом в истории лиги со статистикой 30-6, не попавшим в символические пятёрки.

«Вашингтон» принимал участие в рестарте сезона НБА в Орландо, однако не сумел пробиться в плей-офф. При определении сборных сезона учитывается не только персональная статистика игрока, но и результат команды. Это стало основной причиной, по которой Била проигнорировали и не включили в символические пятёрки по итогам кампании-2019/2020.