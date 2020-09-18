«Бостон» установил антирекорд сезона
В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» завершился второй матч финальной серии плей-офф НБА Восточной конференции между «Бостон Селтикс» и «Майами Хит», победу в котором одержали номинальные хозяева паркета игроки «Майами» — 106:101, таким образом доведя счёт в серии до 2-0.
«Майами Хит» во второй раз в истории выиграл хотя бы одну четверть более, чем в одном матче плей-офф (ранее это произошло в матче с «Милуоки Бакс» 4 сентября в четвёртой четверти). «Бостон» же установил в этой встрече антирекорд — третья четверть матча (17:37) стала закончилась для «Селтикс» с худшей разницей в сезоне.
Следующая игра между «Бостоном» и «Майами» состоится в воскресенье, 20 сентября. Начало – в 3:30 мск.
Дабл-дабл Адебайо помог «Майами» обыграть «Бостон». Счёт в серии стал 2-0
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