«Бостон» установил антирекорд сезона

В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» завершился второй матч финальной серии плей-офф НБА Восточной конференции между «Бостон Селтикс» и «Майами Хит», победу в котором одержали номинальные хозяева паркета игроки «Майами» — 106:101, таким образом доведя счёт в серии до 2-0.

«Майами Хит» во второй раз в истории выиграл хотя бы одну четверть более, чем в одном матче плей-офф (ранее это произошло в матче с «Милуоки Бакс» 4 сентября в четвёртой четверти). «Бостон» же установил в этой встрече антирекорд — третья четверть матча (17:37) стала закончилась для «Селтикс» с худшей разницей в сезоне.

Следующая игра между «Бостоном» и «Майами» состоится в воскресенье, 20 сентября. Начало – в 3:30 мск.