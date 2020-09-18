Адетокунбо стал MVP сезона НБА
Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо получил награду MVP сезона НБА 2019/2020, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски. Баскетболист сборной Греции выиграл эту индивидуальную награду во второй раз в карьере и во второй раз кряду.
Другими претендентами на престижный приз были форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден.
Яннис Адетокунбо в регулярном чемпионате-2019/2020 набирал 29,5 очка, собирал 13,6 подбора и совершал 5,6 передачи. При этом из-за дуги он реализовывал всего 30% бросков.
Напомним, что «Милуоки Бакс» уже прекратили борьбу за титул. В полуфинале плей-офф Восточной конференции висконсинцы уступили «Майами Хит» — 1-4.
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