Адетокунбо стал MVP сезона НБА

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо получил награду MVP сезона НБА 2019/2020, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски. Баскетболист сборной Греции выиграл эту индивидуальную награду во второй раз в карьере и во второй раз кряду.

Другими претендентами на престижный приз были форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден.

Яннис Адетокунбо в регулярном чемпионате-2019/2020 набирал 29,5 очка, собирал 13,6 подбора и совершал 5,6 передачи. При этом из-за дуги он реализовывал всего 30% бросков.

Напомним, что «Милуоки Бакс» уже прекратили борьбу за титул. В полуфинале плей-офф Восточной конференции висконсинцы уступили «Майами Хит» — 1-4.