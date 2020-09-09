Самый ценный игрок НБА для плей-офф непригоден. Яннис — настоящий балласт команды

«Милуоки» в очередной раз бесславно завершил сезон. Пора менять Адетокумбо, который совсем на Майкл Джордан.

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо — самый ценный игрок (MVP) НБА. Данная награда вручается исключительно за выступление в регулярном чемпионате. Если бы при определении MVP учитывался плей-офф, Яннису однозначно ничего бы не светило.

«Милуоки» проиграл серию второго раунда плей-офф с «Майами Хит» (1-4). Очередной разочаровывающий вылет «Бакс». Уже перестаешь удивляться подобному развитию событий.

Леброн жёстко бит Харденом. У «Лейкерс» есть нерешаемые проблемы Проход «Хьюстона» — не такая лёгкая задача, как кажется. Король набрал себе совсем неподходящую свиту.

«Милуоки» потерпел поражение в пятом матче серии с «Майами» (94:103) без Адетокунбо, который не вышел на паркет из-за травмы голеностопа. Однако сути это не меняет. В постсезоне Яннис является балластом для команды. Доказано уже неоднократно.

«Бакс» проиграли «Майами» с разницей -34 очка, когда Яннис находится на площадке в трёх первых матчах серии. Это худший результат среди всех игроков комнды. Единственную победу в серии «Милуоки» добыл, когда Адетокунбо получил травму в первой половине четвертой игры, что во многом тоже показательно.

Ещё несколько печальных фактов для «Милуоки» по итогам противостояния с «Хит». «Бакс» стали первой командой, имеющей лучший показатель побед в регулярном чемпионате, но не сумевшей выиграть более пяти матчей плей-офф. В последний раз такое случилось с «Чикаго Буллз» в 2012 году, когда действующий MVP Деррик Роуз получил травму крестообразных связок. Кроме того, «Милуоки» — вторая команда в истории НБА, дважды ставшая лидером по проценту побед в регулярном чемпионате, но при этом ни разу не смогла выйти в финал НБА. Ранее это сделали только «Кливленд Кавальерс» в сезонах-2008/2009 и 2009/2010. После этого лидер «Кавальерс» Леброн Джеймс не выдержал и решил уйти в «Майами Хит», где сформировал «Большое трио» с Дуэйном Уэйдом и Крисом Бошем. Неплохой пример дальнейшего варианта действий для Янниса.

Леброн переписал историю НБА. И зачем вообще было устраивать бойкот? Отмена сезона была совсем невыгодна Джеймсу. Король готов завоевать очередной титул c «Лейкерс».

«Милуоки» выдал результат 1-8 в последних 9 играх плей-офф с соперниками, имя которых не «Орландо Мэджик». То есть с более-менее серьёзными оппонентами. Прошлогодние четыре кряду поражения в финале Восточной конференции от «Торонто Рэпторс» и бесславный вылет от «Хит» — вся уверенность подопечных Майка Буденхольцера в «регулярке» просто улетучивается в играх, где результат действительно важен. Баланс «Бакс» в этом сезоне до марта — 51-8, в «пузыре» с учётом плей-офф — 8-10. Нет никакой ценности в победе над андердогами в «регулярке» на откровенно слабом Востоке.

Адетокунбо зарекомендовал себя абсолютно непригодным лидером для команды, которая декларирует цель выиграть титул чемпиона НБА. Яннис слишком примитивен, его арсенал ограничен. Да, грек часто набирает классную статистику на бумаге, но какой ценой? Вся суть игры «Милуоки» сводится на убогие забросы в краску на Адетокунбо. Далеко не всегда это заканчивается результативными действиями. При таком коэффициенте использования Яннис должен набирать по 40-50 очков, но ничего подобного не происходит. Во втором матче серии с «Майами» Адетокунбо вообще записал на свой счёт 18 очков. Бэм Адебайо и Джей Краудер позволили греку всего 12 раз бросить с игры. В третьей встрече Яннис разозлился и уже исполнил 21 бросок. Вот только попал всего 7 раз — очень плохой процент точности 33,3%. Большая часть атак грека была неуместной и поспешной. Адетокунбо даже полез на периметр, чего уж точно не стоило делать. Нет в его арсенале надёжного дальнего броска. В итоге все 7 трёхочковых попыток Адетокунбо смазал. Набрал 21 очко во многом за счёт штрафных, но при вопиюще низкой общей эффективности.

Конечно, вешать всех собак на Адетокунбо нельзя. Крис Миддлтон, Брук Лопес, Джордж Хилл и другие второплановые исполнители не показали чего-то качественного, за исключением редчайших эпизодических вспышек.

Харден со скрипом прошёл старину Пола. Дальше Борода попадёт под каток Леброна «Хьюстон» мучился с командой, которой давали 0,2% вероятности на выход в плей-офф. Кажется, «Рокетс» нечего противопоставить «Лейкерс».

Самую большую порцию критики заслужил разыгрывающий Эрик Бледсо. Выступления Бледсо в двух последних розыгрышах плей-офф катастрофическое. Серия с «Торонто Рэпторс» в прошлом сезоне: 10,2 очка, 29,4% с игры, 17,2% из-за дуги. Серия с «Майами» в этом году: 11,8 очка, 33,3% с игры, 21,4% трёхочковых. Эталонное «чокерство». Как здесь не вспомнить, что «Бакс» выдали Эрику раздутый четырехлетний контракт на $ 70 млн, из-за чего пришлось расстаться с ценным ролевиком Малкольмом Брогдоном прошлым летом.

Для сравнения показатели Брогдона в двух предыдущих розыгрышах плей-офф. Серия с «Торонто» в прошлом сезоне: 13,5 очка, 44,3% с игры 38,2% из-за дуги. Лучше Бледсо, причём существенно. Уже в качестве игрока «Индиана Пэйсерс» Малкольм в этом сезоне набирал в плей-офф респектабельные 21,5 очка при 40,0% с игры и 37,5% из-за дуги.

Генеральный менеджер «Бакс» Джон Хорст решил заплатить большие деньги не тому игроку. Хорст является действующим обладателем награды лучшему генеральному менеджеру НБА, но солидность этого статуса в его случае примерно такая же, как и у Адетокунбо. Никто не ценит доминирование в регулярном чемпионате, если за ним следует провал в плей-офф. Для постсезона Хорст собрал плохую команду.

Как бы то ни было, с главной звезды спрос всегда самый большой. Яннис не годится как лидер команды, претендующей на чемпионство. «Милуоки» бесславно вылетал не только от «Торонто» и «Майами», но и в серии с «Бостон Селтикс в 2018 году. Тогда «Бакс» во главе с Яннисом разобрал молодой костяк «Селтикс». Джейсон Тейтум, Джейден Браун, Маркус Смарт и компания справились с «Милуоки» и без травмированного Кайри Ирвинга.

Резюме Адетокунбо в плей-офф переполнено неудачами. Экс-игрок НБА Ричард Джефферсон недавно сделал достаточно резкое высказывание.

«Возможно, Яннис – это Скотти Пиппен. Ему нужен свой Майкл Джордан», – написал Джефферсон в «Твиттере».

Доля истины в словах Джефферсона есть. Яннис не готов вести команду к титулу в качестве бесспорной первой опции. Игрок без навыков на периметре, который однообразно и предсказуемо действует в краске, может стать лишь напарником для других суперзвёзд. Например, для Стефена Карри и Клэя Томпсона в стремящихся восстановить династию «Голден Стэйт Уорриорз». В крайнем случае для Джимми Батлера, который только что обыграл Янниса в плей-офф в составе «Майами». Или для Дэмьена Лилларда, который хочет выиграть титул для «Портленд Трэйл Блэйзерс».

«Клипперс» всё-таки выбили юного Луку из плей-офф. Но от победы им должно быть стыдно Главный фаворит сезона оставил лишь отрицательные впечатления от своих действий на площадке. А Дончича ждёт большое будущее, без сомнений.

Пока нет намёков на уход Янниса из «Милуоки». По данным ESPN, клуб не собирается обменвать Адетокунбо, даже если в межсезонье он откажется подписывать супермаксимальный контракт на $ 220 млн. Сам Яннис после вылета от «Майами» заявил, что надеется учиться на ошибках и хочет построить победную культуру в «Милуоки». Но это всего лишь мечты грека. Реальность совсем иная.

«Бакс» рискуют загнать себя в ещё более глубокую яму, если выдадут Адетокунбо «супермакс». В платёжной ведомости и так есть долгосрочные неадекватно завышенные контракты Лопеса, Миддлтона и Бледсо. Продление Янниса — автоматическая потеря финансовой гибкости на долгие годы, фактически добровольный отказ от возможность усилить состав.

Лучший вариант для «Милуоки» — обмен Янниса на какие-то ценные активы. Адетокунбо тоже стоило бы задуматься о смене клуба. Не всем суждено быть «новыми Джорданами». Пиппен считается легендой НБА, несмотря на второстепенную роль в команде Майкла. Яннис может сделать то же самое в «Голден Стэйт» (или другом клубе). Продолжение карьеры в «Милуоки» почти наверняка означает хождение по кругу, а именно ежегодный разочаровывающий вылет в плей-офф далеко не самой сильной Восточной конференции.