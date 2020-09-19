Рэджон Рондо превзошёл достижение Майкла Джордана

Завершился первый матч финальной серии плей-офф НБА Западной конференции, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Денвер Наггетс». Игра состоялась в Реюньоне на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» и завершилась победой номинальных хозяев со счётом 126:114.

В этом матче разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Рэджон Рондон записал в свой актив 9 передач. Благодаря этому ему удалось превзойти показатель Майкла Джордана по передачам в плей-офф (1023) и занять 10-е место, сообщает журналист Райан Уорд в своём «твиттере».

Счёт в серии до четырёх побед стал 1-0 в пользу «Лейкерс».

Следующий матч между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Денвер Наггетс» состоится 21 сентября, начало – в 2:30 мск.