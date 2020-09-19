Леброн Джеймс пришёл на первую игру с «Наггетс» в броской одежде

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс пришёл на первый матч финала Западной конференции НБА с «Денвер Наггетс» в весьма оригинальном наряде.
На футболке Джеймса было написано: «Лидер общества». На шортах также красовалась надпись «Лидер», выполненная культовым шрифтом команды.
Фото доступно в «твиттере» «Лос-Анджелес Лейкерс»
35-летний Джеймс до приостановки сезона из-за пандемии коронавируса набирал 25,0 очка, 10,6 передачи и 7,9 подбора за матч при 49% точности с игры. Леброн считался одним из главных претендентов на награду MVP наряду с форвардом «Милуоки Бакс» Яннисом Адетокунбо, но в итоге не был признан самым ценным игроком. «Лос-Анджелес Лейкерс» Джеймса выиграл Западную конференцию НБА впервые с 2010 года. В Орландо Джеймс постарается завоевать четвёртый чемпионский титул в карьере. Леброн — дважды чемпион НБА в составе «Майами Хит» и один раз — с «Кливленд Кавальерс».
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