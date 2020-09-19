Смит объяснил, почему MVP должен был стать Леброн, а не Адетокунбо

Эксперт ESPN Стивен Смит высказал мнение, что победителем голосования за MVP НБА должен был стать нападающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Деймс, а не Яннис Адетокунбо из «Милуоки Бакс».

«Я думаю, что Леброн Джеймс заслуживает звания MVP лиги в этом году. Я вспомнил, как он вёл «Лейкерс», будучи первым номером в Западной конференции, которая превосходит Восточную. Он играл с Энтони Дэвисом, но всё равно делал то, что делал. Возглавлял лигу в передачах, выступая в возрасте 35 лет в своём 17-м сезоне в лиге», — приводит слова Смита Clutch Points.

Яннис Адетокунбо в регулярном чемпионате сезона-2019/2020 набирал 29,5 очка, собирал 13,6 подбора и совершал 5,6 передачи. При этом из-за дуги он реализовывал всего 30% бросков.