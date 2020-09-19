Леброн резко высказался об НБА за то, что ему не позволили повторить рекорд Джордана

Форвард Леброн Джеймс обвинил НБА в необъективной системе определения обладателей индивидуальных наград. Джеймс отметил, что в 2013 году ему не дали стать одновременно MVP и лучшим защитным игроком сезона. Это позволило бы Леброну повторить рекорд Майкла Джордана и Хакима Оладжьювона и стать третьим баскетболистом в истории, кто одновременно признавался MVP и лучшим по защите. Награда за игру в обороне отошла Марку Газолю, который по итогам сезона попал во вторую символическую пятёрку по защите, уступив другим «большим» — Жоакиму Ноа и Тайсону Чендлеру.
«Шкала голосования иногда кажется мне немного странной. Имею в виду, если возьмете сезон-2012/2013, у меня был шанс стать лучшим защитником года, а также MVP в том же сезоне. Тогда же Марк Газоль был признан лучшим защитником года. Но он попал только во вторую сборную сезона по защите. Именно тогда я действительно начал смотреть на вещи немного по-другому. Подумал: «Какой это вообще имеет смысл?». Иногда это выглядит странно. Не знаю, мы на самом деле смотрим за игрой в баскетбол, или мы просто находимся в режиме создания каких-то непонятных нарративов», — приводит слова Джеймса Clutch Points.
Ранее Джеймс выразил недовольство итогами голования за MVP в этом сезоне, по итогам которого награду получил форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо.
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