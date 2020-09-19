Ховард предупредил Йокича о последствиях игры против него в серии плей-офф НБА
Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард обратился к центровому «Денвер Наггетс» Николе Йокичу после первого матча серии финала плей-офф Западной конференции НБА, в котором «Лейкерс» победили со счётом 126:114.
«Я ценю талант Йокича и его развитие в лиге в последние годы. Но я хочу, чтобы он знал: я всё время буду рядом с ним. Когда я буду видеть его в гостинице, буду напоминать об этом. На протяжении всей серии я буду рядом с ним», — сказал Ховард после матча.
Лучшей результативностью в составе «Денвера» отметились Никола Йокич и Джамал Маррей, набравшие по 21 очку.
Счёт в серии до четырёх побед стал 1-0 в пользу «Лейкерс».
Следующий матч между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Денвер Наггетс» состоится 21 сентября, начало — в 2:30 мск.
«Лейкерс» обыграли «Денвер» в первом матче финала Западной конференции
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