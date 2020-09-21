Леброн — о невероятном победном броске Дэвиса: особенный момент для особенного игрока

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал победный трёхочковый бросок одноклубника Энтони Дэвиса во втором матче финальной серии Западной конференции с «Денвер Наггетс» (105:103).

«Вы видели, как я отреагировал на то, что он сделал? Я побежал за ним вместе со всеми партнёрами по команде и работниками клуба. Особенный момент для особенного игрока. Я счастлив, что участвую во всём этом», — приводит слова Леброна Lakers Nation.

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Матч между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Денвер Наггетс» состоялся 20 сентября в Реюньоне (США). Третий матч пройдёт 23 сентября и начнётся в 4:00 мск.