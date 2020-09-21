Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Леброн Джеймс посвятил Энтони Дэвису пост в «Инстаграме»

Леброн Джеймс посвятил Энтони Дэвису пост в «Инстаграме»
Баскетбол / НБА 0

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в очередной раз отметил игру товарища по команде Энтони Дэвиса во втором матче финальной серии Западной конференции с «Денвер Наггетс» (105:103).

Энтони принёс своей команде победу точным трёхочковым броском за мгновение до финальной сирены. Дэвис стал первым с 2002 года игроком, забившим победный баззер в финале конференции.

«Этот парень отличается от всех остальных. Он любит подобные вещи больше всего. Приветствуйте его и проявите к нему больше уважение», — написал Леброн на своей странице в соцсети.

Фото доступно в "инстаграме" Леброна Джеймса.

Третий матч между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Денвер Наггетс» пройдёт 23 сентября и начнётся в 4:00 мск.

Леброн — о невероятном победном броске Дэвиса: особенный момент для особенного игрока
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020