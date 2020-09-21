Леброн Джеймс посвятил Энтони Дэвису пост в «Инстаграме»
Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в очередной раз отметил игру товарища по команде Энтони Дэвиса во втором матче финальной серии Западной конференции с «Денвер Наггетс» (105:103).
Энтони принёс своей команде победу точным трёхочковым броском за мгновение до финальной сирены. Дэвис стал первым с 2002 года игроком, забившим победный баззер в финале конференции.
«Этот парень отличается от всех остальных. Он любит подобные вещи больше всего. Приветствуйте его и проявите к нему больше уважение», — написал Леброн на своей странице в соцсети.
Фото доступно в "инстаграме" Леброна Джеймса.
Третий матч между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Денвер Наггетс» пройдёт 23 сентября и начнётся в 4:00 мск.
Леброн — о невероятном победном броске Дэвиса: особенный момент для особенного игрока
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