Леброн Джеймс посвятил Энтони Дэвису пост в «Инстаграме»

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в очередной раз отметил игру товарища по команде Энтони Дэвиса во втором матче финальной серии Западной конференции с «Денвер Наггетс» (105:103).



Энтони принёс своей команде победу точным трёхочковым броском за мгновение до финальной сирены. Дэвис стал первым с 2002 года игроком, забившим победный баззер в финале конференции.



«Этот парень отличается от всех остальных. Он любит подобные вещи больше всего. Приветствуйте его и проявите к нему больше уважение», — написал Леброн на своей странице в соцсети.

Фото доступно в "инстаграме" Леброна Джеймса.

Третий матч между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Денвер Наггетс» пройдёт 23 сентября и начнётся в 4:00 мск.