Рэджон Рондо превзошёл Коби Брайанта

Завершился третий матч финальной серии Западной конференции НБА между «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра состоялась в Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» и завершилась победой «Денвера» со счётом 114:106.

По итогам матча разыгрывающий «Лейкерс» Рэджон Рондо обошел легендарного Коби Брайанта по количеству передач в плей-офф. В этой встрече Рондо записал в свой актив 8 передач и поднялся на девятое место по этому показателю. Теперь в его актив 1041 передача. Лидером по числу передач в плей-офф является Мэджик Джонсон (2346).

Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 2-1 в пользу «Лейкерс».

Следующий матч между «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» состоится 25 сентября, начало – 4:00 мск.