Джимми Батлер отреагировал на победу над «Бостоном» в плей-офф НБА

Атакующий защитник «Майами Хит» Джимми Батлер прокомментировал победу в четвёртом матче финальной серии Восточной конференции НБА с «Бостон Селтикс» (112:109, 3-1) и вклад в итоговой результат своего партнёра Тайлера Хирроу.



«Не так уж много людей получают возможность дойти так далеко в плей-офф и участвовать в подобной игре. Но для него это просто обычный рабочий день. Я думаю, это заставило всех нас улыбаться. Все так счастливы за него, потому что он знает, на что способен и просто уверенно играет. Тайлер занимается этим весь год. Так что для него нет никакого давления или чего-то подобного. Ему просто нужно продолжить правильно играть в баскетбол.



Думали ли ребята в команде, что он на это способен? Да, без сомнения. Мы знаем всех в нашем составе и их возможности. Сегодня пришло его время. Надеюсь, это повторится и в следующей игре. Но это может быть Дункан Робинсон, это может быть Бэм Адебайо, кто угодно. Но определённо сегодня вечером победу принёс Тайлер», — приводит слова Батлера ASAP Sports.

Эрик Споэльстра: Тайлер Хирроу больше не новичок