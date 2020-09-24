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Яннис Адетокунбо отреагировал на сравнение с Майклом Джорданом

Яннис Адетокунбо отреагировал на сравнение с Майклом Джорданом
Баскетбол / НБА 0

Лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо уже не участвует в борьбе за титул 2020 года, но болельщики баскетбола продолжают отдавать должное его игре. Поклонники создали видео, на котором поставили греческого форварда в один ряд с легендарными Майклом Джорданом и Хакимом Оладжьювоном.

Яннис, который позже поделился этим роликом на своей странице в «Твиттере», не смог сдержать своего шока, выразив его в трёх соответствующих эмодзи.

Напомним, что Адетокунбо может сменить клуб перед следующим сезоном. Среди команд, претендующих на Янниса, фигурировали «Торонто Рэпторс», «Даллас Маверикс», «Лос-Анджеле Лейкерс» и «Нью-Йорк Никс».

Сам грек, получивший приз MVP в нынешнем сезоне, ранее провёл встречу с совладельцем «Милуоки», после которой стороны были настроены оптимистично. В «Твиттере» грек намекнул болельщикам «Милуоки», что ждёт встречи с ними в сезоне-2020/2021.

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