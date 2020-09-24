Яннис Адетокунбо отреагировал на сравнение с Майклом Джорданом

Лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо уже не участвует в борьбе за титул 2020 года, но болельщики баскетбола продолжают отдавать должное его игре. Поклонники создали видео, на котором поставили греческого форварда в один ряд с легендарными Майклом Джорданом и Хакимом Оладжьювоном.
Яннис, который позже поделился этим роликом на своей странице в «Твиттере», не смог сдержать своего шока, выразив его в трёх соответствующих эмодзи.
Напомним, что Адетокунбо может сменить клуб перед следующим сезоном. Среди команд, претендующих на Янниса, фигурировали «Торонто Рэпторс», «Даллас Маверикс», «Лос-Анджеле Лейкерс» и «Нью-Йорк Никс».
Сам грек, получивший приз MVP в нынешнем сезоне, ранее провёл встречу с совладельцем «Милуоки», после которой стороны были настроены оптимистично. В «Твиттере» грек намекнул болельщикам «Милуоки», что ждёт встречи с ними в сезоне-2020/2021.
- 24 сентября 2020
-
12:00
-
11:41
-
11:00
-
10:48
-
10:35
-
09:43
-
09:28
-
09:15
-
08:54
-
08:50
-
08:26
-
08:06
-
07:58
-
07:32
-
07:23
-
06:23
-
01:26
-
00:46
-
00:33
-
00:26
- 23 сентября 2020
-
22:59
-
22:17
-
22:04
-
21:12
-
20:58
-
20:55
-
18:57
-
18:40
-
18:31
-
18:13
-
17:51
-
15:49
-
15:09
-
14:27
-
14:08