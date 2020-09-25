Слухи о возможном переходе Д'Антони в «Филадельфию» могут оказаться хитрой уловкой

В американских СМИ появилась информация, что экс-тренер «Хьюстон Рокетс» Майк Д'Антони может возглавить «Филадельфию Севенти Сиксерс». В Пенсильвании заинтересованы в таком назначении, поскольку полагают, что специалист может привести за собой лидера своей бывшей команды — Джеймса Хардена.

Но ряд источников сообщает, что эта ситуация частично может оказаться уловкой со стороны Д'Антони. Специалист поддерживает слухи, чтобы привлечь к своей особе внимание других команд, сообщает Clutch Points.

В частности, подчёркивается, что «Индиана Пэйсерс» и «Нью-Орлеан Пеликанс» подходят под тактические схемы Д'Антони куда лучше, чем «Филадельфия».

Напомним, «Филадельфия» осталась без тренера, после того как руководство клуба уволило с поста Бретта Брауна.