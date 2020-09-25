Маррей забил цирковой бросок в стиле Майкла Джордана
23-летний американский разыгрывающий защитник «Денвер Наггетс» Джамал Маррей в 4-й игре финальной серии плей-офф Западной конференции с «Лос-Анджелес Лейкерс» (108:104) повторил выдающийся цирковой бросок в стиле Майкла Джордана.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.
В игре с «Лейкерс» Джамал Маррей продемонстрировал лучшую результативность среди всех игроков «Денвера» – 32 очка, 3 подбора и 8 передач. В текущем розыгрыше плей-офф НБА 23-летний американец провёл 17 встреч, в которых в среднем набирал 24,2 очка и совершал не менее 4,7 подбора и 5,7 передачи.
Следующая встреча между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Денвер Наггетс» состоится в воскресенье, 27 сентября. Начало – в 4:00 мск.
Мэлоун — о Маррее: великие игроки оказывают влияние в каждом матче
- 25 сентября 2020
-
08:25
-
08:25
-
08:23
-
07:21
-
07:11
-
06:55
-
06:38
-
01:01
- 24 сентября 2020
-
23:58
-
22:43
-
21:53
-
21:20
-
21:12
-
20:49
-
20:00
-
18:33
-
16:58
-
14:35
-
14:16
-
12:46
-
12:00
-
11:41
-
11:00
-
10:48
-
10:35
-
09:43
-
09:28
-
09:15
-
08:54
-
08:50
-
08:26
-
08:06
-
07:58
-
07:32
-
07:23
Партнерский контент