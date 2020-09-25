Маррей забил цирковой бросок в стиле Майкла Джордана

23-летний американский разыгрывающий защитник «Денвер Наггетс» Джамал Маррей в 4-й игре финальной серии плей-офф Западной конференции с «Лос-Анджелес Лейкерс» (108:104) повторил выдающийся цирковой бросок в стиле Майкла Джордана.

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В игре с «Лейкерс» Джамал Маррей продемонстрировал лучшую результативность среди всех игроков «Денвера» – 32 очка, 3 подбора и 8 передач. В текущем розыгрыше плей-офф НБА 23-летний американец провёл 17 встреч, в которых в среднем набирал 24,2 очка и совершал не менее 4,7 подбора и 5,7 передачи.

Следующая встреча между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Денвер Наггетс» состоится в воскресенье, 27 сентября. Начало – в 4:00 мск.