После жалоб «Лейкерс» Леброн и Дэвис исполнили больше штрафных, чем все игроки «Денвера»

Жалобы «Лос-Анджелес Лейкерс» на судейство после третьего матча финальной серии Западной конференции НБА с «Денвер Наггетс» возымели эффект, и в четвёртой игре Леброн Джеймс и Энтони Дэвис исполнили штрафных бросков больше, чем все игроки соперника вместе взятые.
Леброн реализовал 11 из 14 штрафных, Дэвис – 13 из 14. Всего на счету «Лейкерс» – 28 из 35 успешных попыток с линии. Все игроки «Наггетс» в сумме реализовали 20 из 23 штрафных.
«Лейкерс» одержали победу в четвёртом матче 114:108 и теперь ведут в серии 3-1. После игры главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун посетовал на судейство и обещал обратиться в лигу, как это ранее сделали соперники.
Следующая встреча между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Денвер Наггетс» состоится в воскресенье, 27 сентября. Начало – в 4:00 мск.
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