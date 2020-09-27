Хауз дал первые комментарии после скандала с неправомерным приводом девушки в кампус НБА

Форвард «Хьюстон Рокетс» Дэньюэл Хауз впервые прокомментировал скандал со своим участием. Игрок нарушил санитарный регламент лиги, приведя в тренировочный лагерь-«пузырь» постороннюю девушку, предположительно медицинскую работницу, которая брала у баскетболистов анализы на коронавирус.

«Негатив меня не остановит. Скоро будет новое благословение. Дайте знать, когда меня будут судить, и прекратите говорить банальности», — написал Хауз в «Твиттере».

Из-за этого инцидента Хауз был дисквалифицирован до конца сезона-2019/2020.Сразу после дисквалификации Хауз покинул лагерь в Орландо, при этом он отрицал факт нарушения санитарных правил НБА. «Рокетс» уступили «Лос-Анджелес Лейкерс» (1-4) в серии полуфинала Восточной конференции НБА.