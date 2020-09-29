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Названа причина увольнения Дока Риверса из «Клипперс»

Названа причина увольнения Дока Риверса из «Клипперс»
Баскетбол / НБА 0

Стала известна причина увольнения Дока Риверса с поста главного тренера «Лос-Анджелес Клипперс».

Как сообщает Clutch Points со ссылкой на журналиста ESPN Брайана Виндхорста, причиной увольнения послужило то, что команда не справилась с проблемами, которые были ещё в регулярном чемпионате.

Риверс возглавлял «Клипперс» с сезона-2013/2014. Под его руководством команда показала результат 356-208 (63,1% побед) за семь сезонов. Риверс ни разу не выводил «Клипперс» в финал Западной конференции, несмотря на составы с суперзвёздами Крисом Полом и Блэйком Гриффином, а также Каваем Леонардом и Полом Джорджем.

В этом году «Клипперс» вылетели на стадии второго раунда плей-офф НБА в серии с «Денвер Наггетс» (3-4), растеряв преимущество 3-1. Риверс уже трижды за карьеру проиграл серии, в которых его команда вела 3-1. Это абсолютный антирекорд в истории НБА, поскольку ни один другой тренер не делал этого более одного раза.

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