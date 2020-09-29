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Евролига готова доиграть сезон в «пузыре»

Евролига готова доиграть сезон в «пузыре»
Баскетбол / Евролига 0

Президент Евролиги Жорди Бертомеу рассказал о запасных планах организации в отношении проведения сезона, если число заболевших коронавирусом достигнет критического уровня.

«У нас есть план «Б», но нам больше нравится наш план «А». В нынешней обстановке сложно принимать решения, которые бы подошли для всех, ведь некоторые клубы играют в присутствии болельщиков, некоторые — при пустых трибунах. Как бы то ни было, но мы готовы. У нас есть ряд зарезервированных арен, где можно будет играть перенесённые матчи, имеется несколько вариантов расписаний, если игры придётся отменять или переносить. Может сложиться так, что назначенные рефери будут меняться в последний момент.

Думаю, в этом сезоне мы все увидим вещи, которых не было в предыдущих сезонах. Если же ситуация станет совсем критической, то мы готовы к тому, чтобы доигрывать сезон в «пузыре». Мы были готовы к этому ещё прошлой весной, в мае, но главной причиной, по которой этого не случилось, стала невозможность команд передвигаться между странами из-за проблем с авиасообщением. Мы готовы к худшему, хоть и надеемся на лучшее, — цитирует Бертомеу «Матч ТВ».

Сезон Евролиги-2019/2020 стартует 1 октября.

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