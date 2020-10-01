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Энтони Дэвис оформил потрясающий рекорд 50-летия в НБА

Энтони Дэвис оформил потрясающий рекорд 50-летия в НБА
Баскетбол / НБА 0

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис в первом финальном матче серии НБА с «Майами Хит» оформил статистический рекорд.

Дэвис набрал 34 очка, сделал 9 подборов и отдал 5 передач — это лучший результат игрока, впервые играющего в в решающей серии лиги за последние 50 лет. Только один игрок в истории НБА закончил первый в карьере матч финальной серии с лучшими показателями. Центровой «Нью-Йорк Никс» Уиллис Рид в финальной серии 1970 года набрал 37 очков, сделал 16 подборов и отдал 5 передач.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

Напомним, «Лейкерс» на Западе обыграли «Денвер Наггетс» (4-1) и в споре за чемпионство сразятся с «Майами Хит», который в своей серии на Востоке одолел «Бостон Селикс» (4-2). В первом матче финальной серии «Лейкерс» обыграли «Майами» с разгромным счётом 116:98.

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