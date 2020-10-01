Перкинс — о переходе Газоля в «Барселону»: он увидел дебаты Трампа и Байдена прошлой ночью

Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Кендрик Перкинс иронично прокомментировал информацию о переходе центрового «Торонто Рэпторс» Марка Газоля в «Барселону».
«Он посмотрел президентские дебаты прошлой ночью», — написал Перкинс на своей странице в «Твиттере»
Многим игрокам НБА не понравилось поведение Дональда Трампа из-за постоянных попыток действующего президента США прервать или перекричать оппонента Джо Байдена и ведущего. Модератор дебатов ведущий телеканала Fox News Крис Уоллес в течение всего эфира пытался перевести дискуссию в нормальный диалог. Байден во время выделенных ему минут обратился к оппоненту и сказал: «Может, ты заткнёшься?» Позже, когда ситуация с перебиванием Трампа повторилась, Байден сказал: «Трудно и слово сказать, когда рядом стоит клоун».
О возвращении Марка Газоля в Евролигу пока не объявили официально, но ожидается, что «Барселона» сделает это в ближайшее время.
- 1 октября 2020
-
08:48
-
08:43
-
08:32
-
08:25
-
08:18
-
08:13
-
08:07
-
08:02
-
07:35
-
06:46
-
00:48
-
00:42
-
00:41
-
00:29
-
00:25
-
00:16
-
00:03
-
00:03
- 30 сентября 2020
-
23:51
-
23:45
-
23:39
-
23:20
-
23:15
-
22:28
-
21:35
-
20:01
-
18:53
-
18:48
-
18:26
-
17:41
-
16:44
-
16:44
-
16:42
-
16:28
-
15:07