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Перкинс — о переходе Газоля в «Барселону»: он увидел дебаты Трампа и Байдена прошлой ночью

Перкинс — о переходе Газоля в «Барселону»: он увидел дебаты Трампа и Байдена прошлой ночью
Баскетбол / НБА 0

Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Кендрик Перкинс иронично прокомментировал информацию о переходе центрового «Торонто Рэпторс» Марка Газоля в «Барселону».

«Он посмотрел президентские дебаты прошлой ночью», — написал Перкинс на своей странице в «Твиттере»

Многим игрокам НБА не понравилось поведение Дональда Трампа из-за постоянных попыток действующего президента США прервать или перекричать оппонента Джо Байдена и ведущего. Модератор дебатов ведущий телеканала Fox News Крис Уоллес в течение всего эфира пытался перевести дискуссию в нормальный диалог. Байден во время выделенных ему минут обратился к оппоненту и сказал: «Может, ты заткнёшься?» Позже, когда ситуация с перебиванием Трампа повторилась, Байден сказал: «Трудно и слово сказать, когда рядом стоит клоун».

О возвращении Марка Газоля в Евролигу пока не объявили официально, но ожидается, что «Барселона» сделает это в ближайшее время.

Источник: Марк Газоль продолжит карьеру в «Барселоне»
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