Дуэйн Уэйд и Шакил О'Нил поспорили на победителя финала НБА за серьёзную компенсацию
Легенда «Майами Хит» Дуэйн Уэйд и икона «Лос-Анджелес Лейкерс» Шакил О'Нил заключили пари на финал НБА-2019/2020.
Ставка пари — трофей Билла Расселла, вручаемый самому ценному игроку финала. Оба бывших баскетболиста обладают призом, и тот из них, чья команда победит в финале, заберёт трофей у проигравшего. Уэйд в данном случае рискует сильнее: в его коллекции лишь один приз MVP, в то время как О'Нил получал этот трофей трижды в карьере.
Напомним, «Лейкерс» на Западе обыграли «Денвер Наггетс» (4-1) и в споре за чемпионство сразятся с «Майами Хит», который в своей серии на Востоке одолел «Бостон Селикс» (4-2). В первом матче финальной серии «Лейкерс» обыграли «Майами» с разгромным счётом 116:98.
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