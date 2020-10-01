Леонард — единственный игрок, не преклонивший колено в финале НБА. Он объяснил почему

Центровой «Майами Хит» Мейерс Леонард стал единственным баскетболистом, не преклонившим колено во время первого матча финала НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» (98:116). Арбитр Кейн Фицджеральд — второй участник игры, который сделал то же самое. Остальные игроки, тренеры и сотрудники обоих клубов, а также обслуживающий персонал решили поддержать акцию с преклонением.
«Я сострадательный человек и искренне люблю всех людей. Я не могу полностью понять, как наш мир в прямом и переносном смысле превратился в черное и белое. Произошло так называемое разделение: «Если ты не на коленях, ты не с нами». А это неправда. Я буду продолжать использовать свою платформу, свой голос и свои действия, чтобы показать, насколько я забочусь об афроамериканской культуре и обо всех остальных. Я живу, чтобы помогать другим людям и оказывать на них положительное влияние», — приводит слова Леонарда Yardbarker.
Ранее Леонард уже не преклонял колено в первых матчах рестарта сезона НБА в Орландо в августе. Леонард сказал, что всегда будет стоять во время исполнения гимна. Его брат стал морпехом в 2008 году, считая своим долгом служить США после трагедии 11 сентября. Мейерс чувствует, что чтит своего брата и тех, кто служит в армии, когда стоит во время гимна.
- 1 октября 2020
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