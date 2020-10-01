«Реал» потерял трёх ведущих игроков на матч с чемпионом Испании

Баскетболисты «Реала» Серхио Льюль, Джеффри Тэйлор и Фелипе Рейес не сыграют в матче 1-го тура регулярного чемпионата Евролиги с чемпионом Испании «Басконией» завтра, 2 октября.



«У нас есть некоторые проблемы с травмированными игроками. Льюль и Рейес выбыли из строя с растяжением голеностопного сустава. Тэйлора беспокоит боль в мышцах. В заявке на матч только 13 игроков», — приводит слова главного тренера «Реала» Пабло Ласо Eurohoops.

40-летний Рейес — рекордсмен Евролиги по количеству сыгранных матчей (352) и подборов в нападении (702). По множеству статистических показателей он входит в исторический топ-5. Например, по заработанным фолам, попыткам и попаданиям с игры, подборам под своим и чужим щитом (1792, 2-е место), суммарному рейтингу эффективности. Фелипе — шестой баскетболист в истории, которому покорилась отметка 3000 очков в Евролиге. Сделал он это в Москве в матче с ЦСКА в январе этого года.



Некоторые из самых значимых достижений Рейеса: три золота, два серебра и одна бронза Евробаскета в составе сборной Испании, золото Кубка мира ФИБА, два серебра и одна бронза Олимпийских игр, а также две выигранные Евролиги, один Межконтинентальный кубок и один Еврокубок УЛЕБ, две награды MVP сезона в чемпионате Испании и столько же — MVP финала внутреннего первенства.