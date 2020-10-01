Игрокам украинских клубов, устроивших массовую драку команда на команду, вынесли наказание

Игрокам клубов украинской Суперлиги «Одесса» и «Тернополь», устроившим массовую драку во время товарищеского матча, вынесли наказания.

На заседании руководства Федерации баскетбола Украины были приняты решения о наказаниях. Пятерых участников драки оштрафовали на 20 тыс. гривен каждого (около 55 тыс. рублей). Также двух баскетболистов помимо штрафа дисквалифицировали на три матча, проходящих под эгидой федерации.

Дисквалификации будут отбывать новичок «Одессы» Баден Джаксен и Максим Сандул из «Тернополя». Драка началась с того, что Сандул ударил по голове защитника «Одессы» Юрия Кондракова. За партнёра по команде вступился Джаксен.

Судьи приняли решение не доигрывать матч, встреча была завершена досрочно за пять минут до конца игрового времени при счёте 66:64 в пользу «Тернополя».