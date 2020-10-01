Эксперт объяснил, почему Майкл Джордан имеет превосходство над Леброном Джеймсом

Известный телеведущий Скип Бэйлесс поделился мнением о роли лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в выходе команды в финал плей-офф НБА. По словам Бэйлесса, Леброн подошёл к финальной серии свежим, так как на пути к матчам с «Майами Хит» его команде не попадались серьёзные соперники. Путь к финалу Леброна Бэйлесс сравнил с тем, который в своём время проделал легендарный Майкл Джордан.

«В 1991 году Джордан впервые выиграл чемпионский перстень. И тогда, возможно, он преодолел самый тяжёлый путь в истории НБА, ведь начался с матчами с «Никс» Патрика Эвинга. Та команда представляла собой другую эпоху, такой американский футбол – баскетбол. В «Никс» были собраны мощные игроки, напоминающие футболистов: сам Патрик, Марк Джэксон, Чарльз Оукли, Джон Старкс. Это было сложно. И та серия была лишь в первом раунде.

Затем во втором раунде «Сиксерс» Чарльза Баркли. А потом «Пистонс». Джордан снёс их вместе со звёздными Исайей Томасом, Джо Думарсом, Биллом Лэимбиром и Деннисом Родманом.

Мэджик Джонсон, Джеймс Ворфи, Байрон Скотт и Сэм Перкинс. Они были очень опасны, но Джордан снёс их! «Чикаго» проиграл первый матч, но затем выиграл четыре встречи подряд. Это – самая сложная дорога, которая была у кого-либо в НБА», — цитирует Бэйлесса Fadeaway World.