Кайри Ирвинг опорочил Леброна Джеймса, сделав комментарий о Кевине Дюранте

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг отметил своего одноклубника Кевина Дюранта. Ирвинг признался, что впервые в карьере у него есть одноклубник, на которого можно положиться, сообщает Clutch Points.

При этом Ирвинг в 2016 году выступал вместе с Леброном Джеймсом за «Кливленд Кавальерс». Вместе с Леброном они привели «Кливленд» к чемпионств, победив в финальной серии «Голден Стэйт-Уорриорз». Тогда в серии «Кливленд» уступал 1-3.

В настоящее время Джеймс защищает цвета «Лос-Анджелес Лейкерс». С ним калифорнийский клуб вышел в финал НБА. В финальной серии «Лейкерс» оспаривает титул с «Майами Хит». Первый матч серии завершился победой клуба из Лос-Анджелеса со счётом 116:98.

Следующий матч между командами состоится 3 октября и начнётся в 4:00 мск.