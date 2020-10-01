Кайри Ирвинг опорочил Леброна Джеймса, сделав комментарий о Кевине Дюранте

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг отметил своего одноклубника Кевина Дюранта. Ирвинг признался, что впервые в карьере у него есть одноклубник, на которого можно положиться, сообщает Clutch Points.
При этом Ирвинг в 2016 году выступал вместе с Леброном Джеймсом за «Кливленд Кавальерс». Вместе с Леброном они привели «Кливленд» к чемпионств, победив в финальной серии «Голден Стэйт-Уорриорз». Тогда в серии «Кливленд» уступал 1-3.
В настоящее время Джеймс защищает цвета «Лос-Анджелес Лейкерс». С ним калифорнийский клуб вышел в финал НБА. В финальной серии «Лейкерс» оспаривает титул с «Майами Хит». Первый матч серии завершился победой клуба из Лос-Анджелеса со счётом 116:98.
Следующий матч между командами состоится 3 октября и начнётся в 4:00 мск.
- 1 октября 2020
-
22:23
-
22:13
-
21:29
-
20:52
-
19:45
-
19:10
-
19:00
-
18:53
-
18:33
-
18:12
-
17:19
-
16:14
-
15:38
-
15:30
-
14:38
-
14:17
-
13:55
-
13:01
-
12:38
-
12:02
-
11:58
-
11:50
-
11:46
-
11:13
-
11:05
-
10:48
-
09:58
-
09:42
-
09:25
-
09:19
-
08:51
-
08:48
-
08:43
-
08:32
-
08:25