Хавьер Паскуаль: «Зенит» не сыграл с «Анадолу Эфес» в нападении так, как мог бы

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу команды в стартовом матче Евролиги с турецким «Анадолу Эфес». Встреча завершилась со счётом 73:69.
«Очень рады, что выиграли, а также старту Евролиги. Сложная игра, обе команды старались хорошо играть в защите. Конечно, мы не сыграли в нападении так, как могли бы. В какие-то моменты выглядели, будто проводим предсезонную встречу, а не официальную.
Обе команды пытались выиграть. Считаю, нам удалось контролировать игру, за исключением начала второй и третьей четвертей. Особенно в начале третьей четверти мы потеряли контроль в защите, но после этого моя команда проявила характер и мы нашли способы изменить ход матча и выиграли в этом важном матче», — цитирует Паскуаля пресс-служба «Зенита».
- 1 октября 2020
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