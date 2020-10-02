«Бавария» проиграла «Милану», «Реал» уступил чемпиону Испании

«Бавария» на своей площадке уступила «Милану» в матче первого тура регулярного чемпионата Евролиги — 79:81 OT (14:15, 17:17, 24:22, 15:16, 9:11).

В составе победителей 18 очков и 8 передач набрал разыгрывающий Малкольм Дилэйни. Центровой Кайл Хайнс записала на свой счёт 16 очков и 4 подбора. У «Баварии» двузначную результативность покорили Уэйд Болдуин (18 очков), Джален Рейнольдс (18 очков, 11 подборов), Нихад Джедович (14 очков, 7 передач) и Владимир Лучич (12 очков, 5 подборов).

Чемпион Испании «Баскония» обыграла «Реал» — 76:63 (15:16, 18:13, 19:20, 24:14). У «Басконии» лучшую результативность показали Пьеррия Хенри (23 очка), Алек Питерс (18 очков) и Рокес Гедрайтис (12 очков). В составе «Реала» выделились Факундо Кампаццо (17 очков), Джейси Кэрролл (10 очков) и Вальтер Тавареш (10 очков, 7 подборов).

«Фенербахче» дома оказался сильнее «Црвены Звезды» — 77:63 (24:20, 18:10, 15:11, 20:22). У победителей лучшими по статистике стали Лоренцо Браун (17 очков), Эдгарас Улановас (13 очков) и Нандо Де Коло (12 очков, 7 передач). В составе «Црвены Звезды» Джордан Лойд набрал 15 очков.

Ранее «Химки» уступили «Панатинаикосу».