Леброн Джеймс и Энтони Дэвис покорили два выдающихся достижения Брайанта и О'Нила

Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и Энтони Дэвис во втором матче финальной серии НБА с «Майами Хит» (124:114), покорили два выдающихся достижения Коби Брайанта и Шакила О'Нила.

Джеймс и Дэвис стали первыми игроками одной команды, набравшими более 30 очков в одной из игр финальной серии после Коби и Шакила — легендам «Лейкерс» это достижение покорилось в финальной серии 2002 года с «Бруклин Нетс».

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Кроме того, «Лейкерс» выдали результат 20-1 в матчах, когда Леброн и Дэвис набирали на двоих минимум 60 очков. Таким образом, повторился ещё один рекорд О'Нила и Брайанта по проценту побед с результативностью дуэта игроков в 60 и более очков в сезоне-1999/2000.

Следующий матч между командами состоится 5 октября и стартует в 2:30 мск.