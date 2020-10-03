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Рэджон Рондо превзошёл Ларри Бёрда

Рэджон Рондо превзошёл Ларри Бёрда
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Рэджон Рондо во втором матче финальной серии НБА с «Майами Хит» (124:114) сделал дабл-дабл (16 очков, 10 результативный передач) и вышел на шестое место по количеству ассистов в плей-офф в карьере.

Теперь на его счету счету 1068 результативных передач в плей-офф, обойдя по этому показателю Ларри Бёрда (1062).

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Лос-Анджелес Лейкерс»

Лидером по количеству результативных передача в матчах плей-офф является Мэджик Джонсон — 2346. В тройку также входят Джон Стоктон (1839) и ещё один действующий игрок, лёгкий форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс (1838), который в сегодняшнем матче сделал девять результативных передач.

Следующий матч между «Лейкерс» и «Майами» состоится 5 октября и стартует в 2:30 мск.

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