Рэджон Рондо превзошёл Ларри Бёрда

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Рэджон Рондо во втором матче финальной серии НБА с «Майами Хит» (124:114) сделал дабл-дабл (16 очков, 10 результативный передач) и вышел на шестое место по количеству ассистов в плей-офф в карьере.

Теперь на его счету счету 1068 результативных передач в плей-офф, обойдя по этому показателю Ларри Бёрда (1062).

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Лидером по количеству результативных передача в матчах плей-офф является Мэджик Джонсон — 2346. В тройку также входят Джон Стоктон (1839) и ещё один действующий игрок, лёгкий форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс (1838), который в сегодняшнем матче сделал девять результативных передач.

Следующий матч между «Лейкерс» и «Майами» состоится 5 октября и стартует в 2:30 мск.