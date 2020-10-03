Леброн Джеймс: почему я не сплю! Сейчас иначе и быть не может

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал, что не мог уснуть после второго матча финальной серии НБА с «Майами Хит». Встреча закончилась победой калифорнийцев со счётом 124:114. «Лейкерс» выиграли уже второй матч серии.

«Почему не сплю! Разум всё ещё находится в режиме спринта, не давая мне уснуть. Но мне это нравится. Сейчас иначе и быть не может», — написал Джеймс у себя в «твиттере».

Самым результативным игроком в составе победителей во втором матче стал Джеймс, набравший 33 очка и сделавший 9 подборов. Вторая результативность — у центрового Энтони Дэвиса, сделавшего дабл-дабл: 32 очка и 14 подборов. В составе «Майами» дабл-даблом отличился Джимми Батлер, который набрал 25 очков и отдал 13 передач.