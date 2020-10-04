Эксперт: Ирвинг такой жалкий. Не верю, что кто-нибудь когда-то захочет играть с ним вместе

Эксперт ESPN Тони Корнхайсер раскритиковал разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга. Ранее Ирвинг позволил себе комментарии, которые были неоднозначно восприняты фанатами. Ирвинг заявил, что в лице Кевина Дюранта впервые в карьере получил партнёра по команде, на которого можно положиться. При этом Кайри некоторое время выступал вместе с Леброном Джеймсом за «Кливленд Кавальерс».



Сам Ирвинг позже пояснил, что его комментарии не были направлены против кого-либо. При этом разыгрывающий «Бруклина» не стал объяснять причину столь неоднозначного заявления.



«Ирвинг такой жалкий. Он очень токсичен. Не верю, что кто-нибудь когда-нибудь захочет играть с ним вместе», — сказал Корнхайсер в видеообращении.

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