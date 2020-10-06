Дэмьен Лиллард опроверг идею, что Стив Нэш возглавил «Бруклин» благодаря привилегии белых

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард не согласен с тем, что Стив Нэш стал главным тренером «Бруклин Нетс» благодаря так называемой «привилегии белых».

«Нет, это не имеет к этому никакого отношения. Он дважды самый ценный игрок сезона и находится в прекрасных отношениях с их двумя лучшими игроками», — приводит слова Лилларда Clutchpoints.

Нэш подписал с «Бруклином» четырёхлетний контракт. Бывший главный тренер «Нетс» Жак Вон остался в клубе в качестве ассистента. В следующем сезоне «Бруклин» должен стать одним из фаворитов в борьбе за титул после возвращения в строй Дюранта и Кайри Ирвинга.