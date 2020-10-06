«Оклахома» назвала желаемую компенсацию за Криса Пола

«Оклахома-Сити Тандер» в качестве компенсации за разыгрывающего Криса Пола хочет получить от «Нью-Йорк Никс» молодого игрока, желательно 21-летнего форварда Кевина Нокса, и пик первого раунда драфта, сообщает NBA Central на своей странице в «Твиттере».
Генеральный менеджер «Тандер» Сэм Прести намерен провести полномасштабную перестройку в команде, поэтому, с высокой степенью вероятности, обмен Пола будет проведён, несмотря на успешное выступление разыгрывающего в команде.
Ранее 35-летний Пол дал понять, что не намерен продолжать карьеру в «Милуоки Бакс» из-за нежелания выступать в антикоммерческом городе США на малом рынке. Разыгрывающий заинтригован перспективой перехода в «Никс», где сможет работать с Леоном Роузом, который был его первым агентом в НБА, а теперь является президентом клуба из Нью-Йорка. Ожидается, что «Никс» проведут другие трансферы, чтобы претендовать на победу в Восточной конференции.
Самая большая проблема при обмене Пола связана с его контрактом, поскольку команде придётся принять в платёжную ведомость $ 85 млн за следующие два года. Контракт Пола считался необмениваемым, однако в нём появились заинтересованные клубы после неожиданного выхода «Тандер» в плей-офф НБА в этом году.
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